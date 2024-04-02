Россиянам назвали самый эффективный способ защиты от клещей

Самым эффективным средством для защиты от клещей являются репелленты, которые отпугивают их. Об этом Pravda.Ru рассказал научный сотрудник биологического факультета МГУ им. Ломоносова Вадим Марьинский.

По его словам, этим веществом необходимо обработать все тело, однако особое внимание следует уделить низу. При этом проходить вакцинацию от клещевого энцефалита необаятельно, потому что они могут переносить и другие заболевания, добавил эксперт.

«От клещевого энцефалита есть прививка, но от боррелиоза, то есть болезни Лайма, никаких прививок не существует. Поэтому если вы сделали прививку от клещевого энцефалита, это не значит, что можно ходить по лесу, выдергивать из себя клещей и, в общем, чувствовать себя полностью защищенным. Вам все равно нужно сдать клеща на анализ», — отметил Марьинский.

Начальник отдела мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин до этого сообщил, что на природных территориях Москвы из-за теплой погоды появились первые клещи. Он добавил, что укуса даже одного клеща может быть достаточно, чтобы заразиться быстро опасным заболеванием.

Ранее врач сообщил, что укус клеща может спровоцировать шизофрению.