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На Урале дело подростка, выстрелившего в сверстника, направили в суд

В Челябинске дело подростка, выстрелившего в лицо сверстнику, направили в суд

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В Челябинске 15-летний подросток, выстреливший в ровесника, предстанет перед судом. Несовершеннолетний проходит фигурантом по уголовной статье «хулиганство, совершенное с применением оружия». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Инцидент произошел 17 января у дома по улице Вторая Эльтонская. По версии правоохранителей, несовершеннолетний напал на незнакомого подростка, использовав для этого малозначительный повод. Агрессор сначала несколько раз ударил сверстника по голове, затем достал аэрозольный пистолет «Пионер» и выстрелил жертве в лицо. Пистолет относится к гражданскому газовому оружию, подчеркнули в ведомстве.

Пострадавший отделался травмами, которые врачи квалифицировали как легкий вред здоровью.

Уголовное дело в отношении подростка рассмотрит Тракторозаводский районный суд города.

Ранее в Челябинске подросток открыл стрельбу по входной двери трамвая.

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