Песков прокомментировал законопроект о запрете иноагентам участия в выборах

Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова попросили прокомментировать законопроект о запрете иноагентам участия в выборах в РФ.

«У нас никакой позиции нет. Это не наша инициатив была», — заключил Песков.

До этого депутаты внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о запрете участия в выборах любого уровня для лиц, признанных в России иностранными агентами.

Иноагентам предлагается запретить выдвигаться и избираться в органы власти любого уровня — от федеральных и региональных до местного самоуправления. Таким образом иноагенты не смогут участвовать в выборах президента РФ, депутатов Госдумы и региональных парламентов, депутатов Советов органов местного самоуправления.

11 марта президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий физическим или юридическим лицам размещать рекламу на ресурсах иностранных агентов.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.