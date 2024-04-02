Российские врачи спасли мужчину с лихорадкой Западного Нила

Врачи Инфекционной клинической больницы №2 в Москве спасли мужчину, который привез из отпуска экзотическую болезнь. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Пациент обратился с жалобами на головные боли, слабость и высокую температуру, которая держалась несколько дней. Врачи обратили внимание, что руки и ноги мужчины были покрыты многочисленными укусами москитов. Выяснилось, что недавно пациент вернулся из путешествия по Гоа (Индия). Медики заподозрили, что мужчина заразился одним из вирусов, которые передают кровососущие насекомые. Ему сделали диагностику на подобные заболевания — она показала, что у пациента лихорадка Западного Нила.

«Это заболевание одно из самых опасных в своей группе. Оно начинается остро, может протекать очень тяжело, поражая центральную нервную систему, вызывая менингит и менингоэнцефалит», — рассказала инфекционист больницы Елена Вдовина.

Благодаря своевременной диагностике и многокомпонентного лечения самочувствие больного улучшилось вскоре после начала терапии. Через пять дней после пребывания в стационаре москвича выписали домой, серьезных последствий для здоровья, по словам медиков, удалось избежать.

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