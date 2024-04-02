В России сократилось число обвинительных приговоров

Российские суды в прошлом году вынесли на 4% меньше обвинительных приговоров, чем в 2022 году, сообщил исполняющий обязанности председателя Верховного суда (ВС) РФ Петр Серков. Об этом пишет ТАСС.

По словам Серкова, в 2023 году продолжилась работа по гуманизации уголовного законодательства и правоприменительной практики.

«Судами РФ прекращено уголовное преследование в отношении 19% обвиняемых, а количество осужденных сократилось на 25 700 лиц, или на 4%», — сообщил Серков на семинаре-совещании председателей региональных советов судей.

Также в прошлом году на 6% уменьшилось количество удовлетворенных судами ходатайств о заключении под стражу и на 11% — число удовлетворенных ходатайств о продлении срока содержания под стражей, отметил председатель ВС. Он добавил, что в пять раз — с 3600 в 2022 году до 17 300 — выросло число осужденных, которым было назначено альтернативное наказание в виде принудительных работ.

Ранее Дмитрию Медведеву предрекли пост председателя Верховного суда России.