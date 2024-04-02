Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Комитет Совфеда одобрил запрет педофилам посещать территории школ

Комитет Совфеда поддержал закон о запрете педофилам посещать территории школ

close
100%
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности рекомендовал принять закон, который вводит запрет для педофилов на посещение территории образовательных учреждений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Владимира Булавина.

«Рассмотрев представленный документ, комитет Совета Федерации по обороне и безопасности принял решение рекомендовать Совету Федерации рассмотреть и одобрить закон», — сказал сенатор.

Пленарное заседание, на котором рассмотрят указанный законопроект, состоится 3 апреля.

Документом предлагается внести поправки в закон об административном надзоре за освободившимися заключенными. Для тех из них, кто отсидел за преступление против половой неприкосновенности детей, хотят ввести запрет на посещение территории практически всех детских организаций, включая школы, санатории, а также спортивные и культурные объекты. В список также попадут детские и спортивные площадки.

До этого стало известно, что комитет Совфеда по бюджету и финансовым рынкам поддержал законопроект о списании участникам СВО процентов по кредитам.

Ранее российские сенаторы одобрили проект обращения к ООН в связи с попытками вмешательства в выборы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами