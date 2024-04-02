Комитет Совфеда одобрил запрет педофилам посещать территории школ

Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности рекомендовал принять закон, который вводит запрет для педофилов на посещение территории образовательных учреждений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Владимира Булавина.

«Рассмотрев представленный документ, комитет Совета Федерации по обороне и безопасности принял решение рекомендовать Совету Федерации рассмотреть и одобрить закон», — сказал сенатор.

Пленарное заседание, на котором рассмотрят указанный законопроект, состоится 3 апреля.

Документом предлагается внести поправки в закон об административном надзоре за освободившимися заключенными. Для тех из них, кто отсидел за преступление против половой неприкосновенности детей, хотят ввести запрет на посещение территории практически всех детских организаций, включая школы, санатории, а также спортивные и культурные объекты. В список также попадут детские и спортивные площадки.

До этого стало известно, что комитет Совфеда по бюджету и финансовым рынкам поддержал законопроект о списании участникам СВО процентов по кредитам.

Ранее российские сенаторы одобрили проект обращения к ООН в связи с попытками вмешательства в выборы.