Россиянка, выбросившая новорожденного сына в пакете на мороз, избежала тюрьмы

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга признал виновной местную жительницу, которая родила ребенка дома, завернула младенца в пакет и выбросила сугроб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Как установили следователи, 20-летняя жительница Екатеринбурга родила ребенка в ночь на 15 декабря 2023 года. Молодая мать засунула новорожденного сына в пластиковый пакет, плотно завязала и вынесла на мороз, после чего вернулась обратно в квартиру.

Младенца спас случайный прохожий, который обнаружил ребенка и вызывал скорую помощь, мальчика удалось спасти. В отношении матери было возбуждено уголовное дело о покушении, женщина избежала реального срока заключения, приговором суда ей назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы.

Ранее в Воронеже 17-летняя девушка стала матерью и выбросила новорожденного сына из окна.