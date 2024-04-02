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Психолог объяснила, что может вызвать тревогу у людей с аутизмом

Психолог Морозова: зрительный контакт может вызвать тревогу у людей с аутизмом

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Shutterstock

Многие люди с расстройством аутистического спектра признаются, что зрительный контакт вызывает у них тревогу или неприятные ощущения. Об этом в интервью РИАМО рассказала клинический психолог Татьяна Морозова.

«Некоторым аутичным людям бывает трудно поддерживать зрительный контакт во время общения. Именно поэтому многие из них предпочитают во время коммуникации пользоваться периферическим зрением. Это может выглядеть так, будто они глядят в другую сторону, вместо того чтобы смотреть на собеседника», — сказала Морозова.

Она добавила, что трудности в поддержании зрительного контакта — это проявление нарушения социального взаимодействия, которое является одним из ключевых дефицитов при аутизме.

2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, установленный ООН (Организацией объединенных наций) в 2008 году. Цель — напомнить о необходимости помогать таким людям и повышать уровень их жизни.

До этого Морозова отмечала, что люди с расстройством аутистического спектра, как правило, обладают целым рядом качеств, которые позволяют им быть успешными программистами, инженерами и аналитиками данных. По ее словам, работники с аутизмом чаще получают удовольствие от задач, которые их коллеги считают монотонными, а иногда и привносят другой взгляд на проблемы, помогая найти нестандартные способы решения.

Ранее в детских салфетках нашли вещества, повышающие риск развития аутизма.

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