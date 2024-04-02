В Госдуме назвали необходимым курортный сбор в Санкт-Петербурге

Введение курортного сбора в Санкт-Петербурге является необходимой мерой, которая позволит развивать туристическую инфраструктуру культурной столицы России. Об этом НСН рассказал депутат Госдумы из Санкт-Петербурга Виталий Милонов.

По его мнению, такая мера не отразится на спросе туристов на гостиницы, потому что они не станут массово перебираться в квартиры из-за 100 рублей.

«Это не такие деньги, которые могут повлиять на выбор туриста в пользу квартир. 100 рублей в этом плане — ерунда, у нас большое количество мест в гостиницах, мы пропагандируем, что это лучше и удобнее, чем оставаться в квартирах. Это направлено на то, чтобы сами гости имели больший комфорт. Это же на туристов все идет. 100 рублей — это нормально и справедливо, это минимальная цена», — заключил Милонов.

Председатель городского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев сообщал, что с 1 апреля в Санкт-Петербурге начнут взимать курортный сбор с совершеннолетних путешественников, которые останавливаются в гостиницах, апарт-отелях, санаториях и других объектах размещения. Размер сбора будет составлять 100 рублей в сутки с человека.

Ранее в РСТ оценили, куда направят деньги с курортного сбора в Санкт-Петербурге.