Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме назвали необходимым курортный сбор в Санкт-Петербурге

Депутат Милонов: курортный сбор в Санкт-Петербурге является необходимой мерой

close
100%
Pixabay

Введение курортного сбора в Санкт-Петербурге является необходимой мерой, которая позволит развивать туристическую инфраструктуру культурной столицы России. Об этом НСН рассказал депутат Госдумы из Санкт-Петербурга Виталий Милонов.

По его мнению, такая мера не отразится на спросе туристов на гостиницы, потому что они не станут массово перебираться в квартиры из-за 100 рублей.

«Это не такие деньги, которые могут повлиять на выбор туриста в пользу квартир. 100 рублей в этом плане — ерунда, у нас большое количество мест в гостиницах, мы пропагандируем, что это лучше и удобнее, чем оставаться в квартирах. Это направлено на то, чтобы сами гости имели больший комфорт. Это же на туристов все идет. 100 рублей — это нормально и справедливо, это минимальная цена», — заключил Милонов.

Председатель городского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев сообщал, что с 1 апреля в Санкт-Петербурге начнут взимать курортный сбор с совершеннолетних путешественников, которые останавливаются в гостиницах, апарт-отелях, санаториях и других объектах размещения. Размер сбора будет составлять 100 рублей в сутки с человека.

Ранее в РСТ оценили, куда направят деньги с курортного сбора в Санкт-Петербурге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами