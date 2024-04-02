Трое детей пострадали при стрельбе в школе в Финляндии

Трое несовершеннолетних пострадали в результате стрельбы, которая произошла в школе Виертола в финском городе Вантаа. Об этом сообщила полиция, пишет ТАСС.

«В результате стрельбы в школе пострадали трое детей. Подозреваемый также несовершеннолетний», — отметили в правоохранительных органах Финляндии.

По данным полиции, все участники инцидента являются 13-летними подростками.

Правоохранителей вызвали на место происшествия в 09:08 по местному времени (совпадает с московским). Сразу после стрельбы жителей Вантаа попросили не приезжать в район учебного заведения, а также постараться не выходить из дома.

До этого сотрудники ФСБ и МВД Петербурга задержали подростка, который угрожал устроить стрельбу в учебном заведении. По версии правоохранителей, 14-летний молодой человек создал Telegram-канал, в котором поделился планами устроить стрельбу в школе №471. В сообщениях учащийся заявил, что у него есть автомат Калашникова и нож. Он угрожал своим недоброжелателям и обещал «изнасиловать половину школы».

Ранее подросткам в ДНР предлагали по схеме «Крокуса» 1,5 млн рублей за взрыв школы.