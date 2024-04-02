Жительницу Батайска, оскорбившую участника СВО во время стрима, оштрафовали

Блогеру из Ростовский области придется выплатить 30 тысяч рублей штраф за оскорбление участника специальной военной операции во время прямого эфира в социальных сетях. Об этом сообщает ТАСС.

Жительница Батайска вела стрим в социальной сети «Друг вокруг» 21 марта, в ходе прямого эфира женщина позволила себе высказывания, оскорбляющие участника СВО и направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ.

Запись стрима распространилась в соцсетях, блогера привлекли к ответственности. Решением Батайского городского суда женщину обязали выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Проверку высказываний стримера также проводит Следственный комитет Ростовской области.

В Ханты-Мансийске охранник рынка «Лукошко» стал фигурантом уголовного дела, мужчина публично оскорбил участников СВО и назвал российских бойцов «пушечным мясом» и «дебилами».

Ранее в Нижневартовске военного назвали «рекламщиком СВО» и отказались пустить в бар.