Бастрыкин вмешался в ситуацию с загрязнением реки в Пермском крае

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение разобраться в ситуации с загрязнением реки Вильвы в поселке Всеволодо-Вильва Пермского края. Об этом в своем Telegram-канале сообщил информационный центр СК.

Как уточнило ведомство, к Бастрыкину обратились по поводу работы муниципального предприятия «Вильва-Водоконал», которое, согласно жалобам местных жителей, сбрасывает загрязненные сточные воды прямо в Вильву. При этом еще в 2021 году суд обязал компанию модернизировать оборудование, однако никаких мер «Водоканал» не предпринял.

Ответственным за проверку обстоятельств происходящего и последующий доклад назначили руководителя управления СК по Пермскому краю Дениса Головкина. Дело находится на контроле центрального аппарата Следкома.

До этого сообщалось, что воды реки Томь в Кемеровской области окрасились в красный цвет. По данному факту начала проверку прокуратура с привлечением специалистов Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора.

Ранее в СК взяли на контроль дело с аварией на переезде в Ярославской области.