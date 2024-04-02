В РФ запустили программу психологической помощи детям из Белгорода

Детям и семьям из приграничных районов Белгородской области, а также новых регионов РФ окажут психологическую помощь. Об этом рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, сообщает РИА Новости.

Львова-Белова пояснила, что приграничные районы Белгородской области в настоящее время являются очень опасными, а психологическое состояние детей оттуда — очень тревожное.

«По просьбе губернатора Белгородской области и глав наших новых регионов мы запустили большую программу психологической поддержки детей, переживших военные действия, которая позволяет работать как с детьми, так и с их семьями, оказывать профессиональную помощь специалистам, которые работают непосредственно на местах», — отметила омбудсмен.

Она добавила, что в регионах РФ готовы активно принимать детей из Белгородской области. К примеру, в Тамбовской области сегодня находятся 150 детей из приграничного региона. Для них там созданы самые лучшие условия.

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