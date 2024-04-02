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В РФ запустили программу психологической помощи детям из Белгорода

В ФР окажут психологическую помощь детям из Белгорода и новых регионов

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости»

Детям и семьям из приграничных районов Белгородской области, а также новых регионов РФ окажут психологическую помощь. Об этом рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, сообщает РИА Новости.

Львова-Белова пояснила, что приграничные районы Белгородской области в настоящее время являются очень опасными, а психологическое состояние детей оттуда — очень тревожное.

«По просьбе губернатора Белгородской области и глав наших новых регионов мы запустили большую программу психологической поддержки детей, переживших военные действия, которая позволяет работать как с детьми, так и с их семьями, оказывать профессиональную помощь специалистам, которые работают непосредственно на местах», — отметила омбудсмен.

Она добавила, что в регионах РФ готовы активно принимать детей из Белгородской области. К примеру, в Тамбовской области сегодня находятся 150 детей из приграничного региона. Для них там созданы самые лучшие условия.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Долгое.

Ранее в Белгороде кот заслонил хозяйку от осколков.

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