Психолог: не все люди с аутизмом обладают выдающимися способностями

Не все люди с аутизмом имеют выдающиеся способности. Есть и те, у кого возникают трудности в обучении. Об этом в беседе с РИАМО сообщила клинический психолог Татьяна Морозова. По ее словам, для разных людей с расстройством аутистического спектра характерна различная степень выраженности способностей или трудностей.

«Вероятно, один из самых популярных стереотипов об аутичных людях, что все они блестящие гении математики и программирования, что у них есть «научные» навыки, особенно в области технологий. На самом деле, люди с расстройством аутистического спектра очень разные. У одних есть выдающиеся способности, а у других — трудности в обучении», — отметила Морозова.

При этом, она добавила, что значительное число аутичных людей действительно находят свое призвание в сфере технологий и могут быть успешными программистами, инженерами и аналитиками данных.

В 2024 году ученые из медицинской школы при университете Кейс-Вестерн-Резерв в США обнаружили, что химические вещества OFRs и QACs в детских салфетках, моющих средствах и лаке для ногтей могут повреждать структуры мозга, повышая риск развития аутизма. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Neurology.

Чтобы выяснить, как эти химические вещества влияют на функцию мозга, ученые провели эксперимент с участием мышей. Когда ткани мозга молодых грызунов подвергли воздействию OFRs и QACs, их олигодендроциты (структуры, защищающие нервы в головном мозге) прекращали развиваться и функционировать.

Ранее был найден способ диагностики умственной отсталости и аутизма у младенцев.