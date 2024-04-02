В Абхазии потерпел крушение вертолет Минобороны республики

Вертолет Ми-24 Министерства обороны Абхазии совершил жесткую аварийную посадку в Гулрыпшском районе республики, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния. Об этом пишет ТАСС.

По словам министра, вертолет совершил аварийную посадку, после чего загорелся. На борту находились три члена экипажа, всем им удалось выжить. Пострадавшие доставлены в больницу. Их жизням ничто не угрожает, отметил собеседник агентства.

Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства случившегося. На месте происшествия находится министр по ЧС Абхазии Лев Квициния.

На вооружении абхазской армии находятся два истребителя Су-27, один МиГ-21, один Су-25, пять Л-39, четыре вертолета Ми-8 (два Ми-8Т и два Ми-8МТ) и два Ми-24П.

До этого в Белгородской области рядом с территорией местного поселка Ровеньки упал российский военный вертолет Ми-8. На борту были четыре человека. Воздушное судно получило механические повреждения, а одного человека, находившегося внутри вертолета, госпитализировали. По предварительным данным, причиной жесткой посадки стала ошибка пилота.

Ранее в США потерпел крушение военный вертолет Apache.