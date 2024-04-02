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Родственникам погибших в ДТП с поездом в Ярославской области выплатят по 3 млн рублей

РЖД выплатит по 3 млн рублей родственникам погибших в ДТП на переезде

Родственникам погибших в ДТП на переезде в Ярославской области будут выплачены по 3 млн рублей. Об этом сообщает официальный Telegram-канал российских железных дорог «Телеграмма РЖД».

«Приняли решение выплатить родственникам по 3 млн рублей. Оказываем всестороннее содействие следствию в установлении всех деталей трагического происшествия», — говорится в сообщении.

1 апреля на переезде в селе Берендеево Переславль-Залесского района Ярославской области столкнулись рейсовый автобус и скорый поезд. Очевидцы сообщали, что автобус резко заглох на ж/д путях. При этом машинист поезда несколько раз просигналил, но не снизил скорость, так как было уже поздно.

По данным МЧС, семь человек погибли, машинист поезда пострадал.

По версии Северо-Западной транспортной прокуратуры, причиной задержки автобуса на железнодорожных путях стала техническая поломка, из-за которой он остановился и не смог продолжить движение.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что в столкновении поезда и автобуса, по предварительным данным, виноват дежурный по переезду, который был пьян.

Ранее дело с аварией на переезде в Ярославской области взяли на контроль в Следственном комитете России.

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