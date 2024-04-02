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Шри-Ланка узнала о доставке из США опасных грузов после обрушения моста в Балтиморе

Шри-Ланка начала расследование из-за возможной доставки из США опасных грузов

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Julia Nikhinson/Reuters

Центральное управление окружающей среды (CEA) Шри-Ланки начало расследование инцидента с аварией в США сингапурского контейнеровоза Dali, который мог перевозить опасные материала в Шри-Ланку. Об этом заявил государственный министр окружающей среды Джанака Ваккумбура, пишет Daily Mirror.

Он сообщил, что CEA не знало о том, что грузовое судно, перевозящее опасные материалы, направлялось в Шри-Ланку.

«Мы бы не узнали об опасных материалах на грузовом судне, если бы оно не попало в аварию. Необходимо провести надлежащее расследование того, как судно с таким грузом могло направляться в Шри-Ланку», — сказал Ваккумбура.

Министр добавил, что таможня Шри-Ланки и порт Коломбо были проинформированы о грузовом судне и заверили, что представят Палате представителей отчет об инциденте.

По данным американских СМИ, на грузовом корабле Dali, зафрахтованном компанией Maersk, который 26 марта врезался в мост в Балтиморе и обрушил его, находилось с 764 тонны токсичных материалов, в основном едкие, легковоспламеняющиеся вещества, различные опасные материалы, а также опасные материалы 9-го класса, включая взрывчатые вещества и литий-ионные аккумуляторы, пишет Daily Mirror.

2 апреля «Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок разрушенного моста в Балтиморе.

Ранее власти Мэриленда заявили, что восстановят рухнувший мост.

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