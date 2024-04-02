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В Польше восстановили блокировку КПП на границе с Украиной

Погранслужба Украины: польские фермеры возобновили блокировку КПП на границе

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Yan Dobronosov/Reuters

Фермеры, протестующие на границе Польши с Украиной, восстановили блокировку КПП Долгобычев — Угринов. Об этом сообщил представитель пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Он заявил, что блокировку возобновили с 09:00 мск. Согласно графику, пропускать грузовики из Польши будут в темпе по три единицы за шесть часов, а из Украины — по одному за сутки. Легковые машины и автобусы будут пропускать «в установленном порядке».

Как пишут украинские СМИ, утром 2 апреля для проезда грузовиков заблокированы КПП Угринов, Ягодин и Рава-Русская.

Блокировку Долгобычев — Угринов сняли 28 марта. КПП работал в обычном режиме, осуществляя беспрепятственный пропуск грузового транспорта. При этом протестующие подчеркивали, что возобновят блокировку 2 апреля.

28 марта вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что на сегодняшний день у Киева нет диалога с Варшавой по вопросу разблокировки польско-украинской границы.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск признался, что его печалит необходимость быть «жестким с украинскими друзьями».

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