Опубликован спутниковый снимок моста, рухнувшего в американском Балтиморе

«Роскосмос» опубликовал в своем Telegram-канале снимок со спутника, на котором показан упавший мост в американском городе Балтиморе в штате Мэриленд.

Мост имени Фрэнсиса Скотта Ки над рекой Патапско обрушился 26 марта после того, как его протаранил контейнеровоз.

Как отметили в Роскосмосе», с опорной балкой моста столкнулся контейнеровоз «MV Dali» длиной 300 метров и водоизмещением около 100 тыс. тонн, который шел под флагом Сингапура из Балтимора в крупнейший город Шри-Ланки Коломбо.

В настоящее время порт перекрыт и навигация невозможна до тех пор, пока не будут убраны обломки и очищено дно, у причалов застряли военно-морские корабли.

Руководство порта и города собирается создать временный канал в северо-восточной части основного канала, что позволит пропускать через него суда с наиболее важными грузами.

До этого сообщалось, что корпус контейнеровоза был поврежден в результате столкновения, но сохранил целостность.

Ранее власти Мэриленда заявили, что восстановят рухнувший мост.