«Лента.ру» запустила исторический проект «Право на вторжение»

Издание «Лента.ру», входящее в медиахолдинг Rambler&Co, запустила исторический проект «Право на вторжение», который расскажет о 9 военных конфликтах, которые были начаты под выдуманными предлогами.

Отмечается, что мультимедийный спецпроект посвящен военным операциям НАТО, осуществленным на территориях суверенных государств из-за личных политических выгод.

«В проекте собраны наиболее яркие примеры из новейшей истории, когда под предлогом защиты населения США ухудшали ситуацию в регионах, усиливали потоки беженцев, провоцировали создание новых террористических ячеек», — говорится в сообщении.

Так, авторы проекта рассказали об агрессии НАТО против Югославии в 1999 году, когда атакой на гражданские объекты пытались свергнуть президента Слободана Милошевича и разделить единую страну на части. Также проект затронул американское вторжение в Ирак в 2003 году под предлогом наличия у режима Саддама Хусейна биолабораторий. Кроме того, в рамках проекта освещены и менее известные события, например, оккупация Доминиканы с 1965 по 1966 годы, с помощью которой в стране установили лояльное правительство, и другие.

Спецпроект опубликован на интерактивном лендинге, а информация о 9 вооруженных конфликтах разбита на такое же количество лонгридов с нелинейным повествованием. Кроме того, в соцсетях «Ленты.ру» опубликованы 9 видеороликов с титрами и озвучкой с дополнительными данными, а также весь материал лаконично изложен в постах с карточками-иллюстрациями.