Житель Приморья «заминировал» аэропорт, чтобы удержать работавших на него мигрантов

В Приморье 31-летнего жителя Находки подозревают в заведомо ложном сообщении об акте терроризма, в отношении него возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Приморскому краю.

Подозреваемый обратился в полицию аэропорта Владивостока и рассказал, что двое мужчин направляются в транспортный узел для совершения теракта, а затем планируют вылететь на родину. Правоохранители проверили аэровокзал на наличие опасных предметов, но ничего не обнаружили.

В скором времени полиция задержала звонившего жителя Находки. Мужчина пояснил, что своими действиями он пытался удержать двух рабочих, приехавших в Россию из Средней Азии, от возвращения домой. По его словам, мигранты поставили его в известность, что собираются уехать на родину, тем самым нарушив их рабочие договоренности.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в аэропорту Шереметьево задержали женщину, сообщившую о бомбе в рюкзаке.