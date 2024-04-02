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В России оценили, какие действия позволят избежать терактов

Юрист Хаминский: большинство терактов в России имеют этническую подоснову

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Алексей Майшев/РИА Новости

Борьбу с террористическими актами важно начинать до того, как они начнут происходить, в этой работе важны профилактика и оперативность. Об этом телеканалу «360» рассказал руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский.

Он отметил, что спецслужбам важно вовремя установить методы и способы вербовки, найти точки контакта потенциальных исполнителей и организаторов, после чего — разработать и реализовать план по выявлению и ликвидации террористических ячеек.

«Мы видим, что большинство совершенных в современной России терактов имеют религиозную или этническую подоснову. При этом мы не можем закрыть границу страны «железным занавесом». По этой причине на одно из первых мест выходит международное сотрудничество в правоохранительной сфере», — отметил Хаминский.

По словам юриста, особенно важную роль играет взаимодействие российских компетентных органов с их коллегами из тех стран, откуда в Россию приезжают трудовые мигранты. Помимо этого, важно повышать эффективность с этнической преступностью внутри страны, добавил эксперт.

Накануне депутат, советник мэра Москвы и патриарха Владимир Ресин сообщал, что в храмах Москвы, в том числе строящихся, усилят меры безопасности в связи с «текущими событиями» и терактом в «Крокус Сити Холле». По его словам, такое поручение дал настоятелям храмов патриарх Кирилл.

Ранее в ГД сообщили об изменениях в организации мероприятий после теракта в «Крокусе».

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