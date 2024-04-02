ФСБ: мощности изъятой в иконах взрывчатки хватило бы на подрыв пятиэтажки

В изъятых в Псковской области иконах было спрятано опасное взрывчатое вещество — гексоген, его хватило бы для сноса пятиэтажного дома. Об этом сообщил начальник отдела экспертно-криминалистического центра МВД РФ по региону Дмитрий Белоцерковский в видео ФСБ, передает РИА Новости.

ФСБ ранее сообщила, что совместно с Федеральной таможенной службой (ФТС) пресекла ввоз в Россию из Украины через страны Европейского союза взрывчатку в христианских иконах и церковной утвари. Опасные предметы силовики нашли при досмотре машины на пункте пропуска «Убылинка» (Псковская область, латвийско-российский участок госграницы).

По словам Белоцерковского, мощность гексогена в 1,5 раза превышает мощность тротила.

Помимо взрывчатки силовики нашли в иконах взрыватели промышленного производства с комплектами замедлителей, используемые спецподразделениями вооруженных сил для диверсий.

Ранее ФСБ предотвратила теракты в отношении российских военных в Белгородской области.