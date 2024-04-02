Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ФСБ: мощности изъятой в иконах взрывчатки хватило бы на подрыв пятиэтажки

ФСБ: спрятанного в иконах гексогена хватило бы для подрыва пятиэтажки

close
100%
ЦОС ФСБ РФ

В изъятых в Псковской области иконах было спрятано опасное взрывчатое вещество — гексоген, его хватило бы для сноса пятиэтажного дома. Об этом сообщил начальник отдела экспертно-криминалистического центра МВД РФ по региону Дмитрий Белоцерковский в видео ФСБ, передает РИА Новости.

ФСБ ранее сообщила, что совместно с Федеральной таможенной службой (ФТС) пресекла ввоз в Россию из Украины через страны Европейского союза взрывчатку в христианских иконах и церковной утвари. Опасные предметы силовики нашли при досмотре машины на пункте пропуска «Убылинка» (Псковская область, латвийско-российский участок госграницы).

По словам Белоцерковского, мощность гексогена в 1,5 раза превышает мощность тротила.

Помимо взрывчатки силовики нашли в иконах взрыватели промышленного производства с комплектами замедлителей, используемые спецподразделениями вооруженных сил для диверсий.

Ранее ФСБ предотвратила теракты в отношении российских военных в Белгородской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами