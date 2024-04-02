Россиянин изнасиловал девушку в заброшенном здании в центре Волгограда

В Волгограде будут судить житель Астрахани, находившегося в федеральном розыске по подозрению в изнасиловании 20-летней девушки. Об этом сообщает СУ СК РФ Волгоградской области.

По данным следствия, россиянин напал на 20-летнюю девушку в феврале 2023 года. Мужчина, угрожая пострадавшей, затащил ее в заброшенное здание в центре Волгограда и изнасиловал.

Преступнику удалось скрыться с места происшествия, он был объявлен в федеральный розыск, задержать его удалось в Астраханской области, когда насильник расплатился своей банковской картой. После ареста мужчину доставили в Волгоград и предъявили обвинения по уголовному делу об изнасиловании.

Материалы дела направлены в суд для рассмотрения, астраханцу может грозить длительный срок заключения.

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