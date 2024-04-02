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Россиян предупредили о новом «гибридном» сценарии мошенников

«Тинькофф»: мошенники начали признаваться, что хотят выманить деньги

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Shutterstock

Мошенники в России начали пользоваться новым «гибридным» сценарием с участием псевдосотрудников полиции, операторов связи и госуслуг. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на «Тинькофф банк».

Согласно схеме, потенциальной жертве звонят люди, которые представляются сотрудниками сотового оператора и сообщают, что заканчивается договор на услуги связи. Чтобы его продлить, нужно назвать код из СМС.

После этого мошенник открыто заявляет собеседнику, что его обманули. По словам исследователей, этот ход нужен, чтобы запугать человека и потом заставить его выполнять указания других звонящих, которые уже представляются сотрудниками финмониторинга, госуслуг или полиции.

Звонящие во время второго захода убеждают клиента действовать по инструкции, якобы чтобы спасти деньги и поймать банду мошенников, которые вступили в сговор с сотрудниками банка. В итоге поверивший человек слушается мошенников и кладет деньги на их счет через банкомат.

Ранее аналитики выяснили, сколько россияне готовы заплатить за сохранность своих цифровых данных.

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