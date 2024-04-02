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Пьяный россиянин ранил из ружья трех человек возле магазина в Саратовской области

В Саратовской области задержан мужчина, открывший стрельбу из ружья по соседям

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СУ СК России по Саратовской области

В селе Перелюб Саратовской области местный житель открыл стрельбу из ружья возле магазина и ранил несколько человек. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел 31 марта, 55-летний житель села Перелюб находился возле магазина в состоянии алкогольного опьянения, мужчина пришел к торговой точке с ружьем и внезапно открыл огонь по стоявшим на улице сельчанам.

Две женщины и мужчина получили огнестрельные ранения ног и рук, они госпитализированы. Стрелявшего удалось задержать, возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В середине марта в Красноярском крае 35-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела после неадекватной реакции на застолье супруги с незнакомыми ему мужчинами. Россиянин взял дома ружье и выстрелил в знакомого жены, после чего скрылся.

Ранее в Нижегородской области сельчанин шел с ружьем по дороге и стрелял в собак.

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