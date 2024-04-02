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В горах Казахстана лавина сошла на дорогу

МЧС Казахстана сообщило о сходе лавины в горах Алматинской области

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МЧС РК

В горах Алматинской области в Казахстане сошла лавина. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.

В ведомстве уточнили, что это был самопроизвольный сход. Обследование специалистов «Казселезащиты» показало, что снежная масса сошла в районе дороги Турген — Батан.

Объем сошедшей лавины составил 187,5 кубометра. Снежные массы сошли из-за повышения температуры в горах и большого запаса снега на склонах.

В МЧС напомнили, что лавиноопасная ситуация в Алматы и окрестностях города все еще сохраняется, и призвали воздерживаться от походов в горы.

До этого на горнолыжном курорте Бакуриани в Грузии сошла лавина. Инцидент произошел в Боржоми, в районе населенного пункта Даба. По данным службы по управлению ЧС, после инцидента пропал один человек. Службы ЧС начали поисково-спасательную операцию. Из Тбилиси в Боржоми вылетел поисковый вертолет погранслужбы. В ведомстве добавили, что спасатели на месте ЧП использую дроны.

Ранее Гидрометцентр предупредил россиян о погодных аномалиях в регионах.

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