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СК назвал причину схода вагонов на КрасЖД

СК: вагоны на КрасЖД могли сойти с путей из-за срабатывания автотормозов поезда

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Восточно-сибирская транспортная прокуратура

Срабатывание автотормозов товарного поезда могло стать причиной схода трех вагонов с путей Красноярской железной дороги (КрасЖД). Об этом сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК России в Telegram-канале.

«На 663 км перегона Жайма — Мана Красноярской железной дороги у грузового поезда сработали автотормоза, в результате чего произошел сход 3 хвостовых вагонов с углем», – говорится в посте.

Накануне сообщалось, что на железной дороге в Красноярском крае произошла авария с участием пассажирского поезда, который врезался в вагоны грузового состава, которые до этого сошли с рельсов. В результате столкновения произошел сход одной колесной пары электровоза пассажирского поезда. Пострадавших нет. Размер ущерба и обстоятельства происшествия устанавливаются.

До этого в Ярославской области автобус столкнулся со скорым поездом.

Ранее в Петербурге мужчина прыгнул на рельсы в метро из-за упавшей пачки чая.

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