СК назвал причину схода вагонов на КрасЖД

Срабатывание автотормозов товарного поезда могло стать причиной схода трех вагонов с путей Красноярской железной дороги (КрасЖД). Об этом сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК России в Telegram-канале.

«На 663 км перегона Жайма — Мана Красноярской железной дороги у грузового поезда сработали автотормоза, в результате чего произошел сход 3 хвостовых вагонов с углем», – говорится в посте.

Накануне сообщалось, что на железной дороге в Красноярском крае произошла авария с участием пассажирского поезда, который врезался в вагоны грузового состава, которые до этого сошли с рельсов. В результате столкновения произошел сход одной колесной пары электровоза пассажирского поезда. Пострадавших нет. Размер ущерба и обстоятельства происшествия устанавливаются.

До этого в Ярославской области автобус столкнулся со скорым поездом.

Ранее в Петербурге мужчина прыгнул на рельсы в метро из-за упавшей пачки чая.