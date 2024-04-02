Советник Шойгу назвал «голую вечеринку» актом агрессии против РФ

Кадры из видео/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Вечеринка, организованная блогером Анастасией Ивлеевой в клубе «Мутабор», была раскритикована советником министра обороны РФ Андреем Ильницким, который назвал ее одним из проявлений психологической агрессии против России. Об этом пишет РИА Новости.

По мнению Ильницкого, подобные методы агрессии разрабатываются в учебных заведениях США и НАТО, а также в военных структурах этих организаций.

Он отметил, что противники России активно внедряют в общество идеологические концепции, способствующие деградации и безответственности, что может привести к потере национальной идентичности и культуры, деидеологизации общества, а также к доминированию меньшинств и фальсификации легитимной власти.

Советник Шойгу подчеркнул, что поражение ментальной сферы противника в современных конфликтах имеет большое значение.

Вечеринка, организованная Ивлеевой в декабре 2023 года, стала центром внимания после появления фото и видео события в сети. Участники и организаторы мероприятия были подвергнуты критике со стороны общественности.

Сама Анастасия Ивлеева опубликовала видео, в котором попросила второй шанс после скандальной «голой вечеринки». При этом она отметила, что никто из участников мероприятия не заслужил наказаний, с которыми они сейчас сталкиваются.

Перед этим в другом видеообращении она пояснила, что мероприятие планировалось как презентация фотографий, сделанных для журнала Playboy. Она добавила, что дресс-код соответствовал тематике вечеринки, а гости продумывали образы самостоятельно.

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