В СК взяли на контроль дело с аварией на переезде в Ярославской области

Центральный аппарат Следственного комитета взял под контроль ход следственных мероприятий в связи со столкновением поезда и автобуса на переезде под Переславлем в Ярославской области. Об этом сообщает СК РФ в своем Telegram-канале.

«Ход следствия поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», – говорится в сообщении.

Отмечается, что глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России докладывать о ходе следствия по уголовному делу по факту ДТП.

1 апреля в Ярославской области автобус столкнулся со скорым поездом. Как сообщили очевидцы, автобус резко заглох на ж/д путях. При этом машинист поезда несколько раз просигналил, но не снизил скорость, так как было уже поздно. По словам главы Ярославской области Михаила Евраева, причиной произошедшего стали действия пьяного диспетчера.

В марте по пути в Москву поезд с пассажирами из Орска сошел с рельсов из-за столкновения с «КамАЗом».

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