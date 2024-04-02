Мексиканский режиссер Ольхович получил российский паспорт

Мексиканскому режиссеру Серхио Ольховичу выдали паспорт гражданина РФ. Церемония вручения прошла в здании посольства России в Мехико, сообщает ТАСС.

«Очень здорово, что в это непростое для всех нас время наша страна обретает такого видного и выдающегося гражданина, как вы», — обратился к режиссеру посол России в Мексике Николай Софинский.

Дипломат отметил, что Россия всегда с радостью относится к тем, кто выбирает страну для своего творчества по зову души и сердца.

Сам Ольхович поблагодарил новых соотечественников и сотрудников диппредставительства РФ на русском языке. Он подчеркнул, что всегда с большой теплотой вспоминает о годах, проведенных во время обучения в Советском Союзе.

«Это были лучшие годы моей жизни», — сказал Ольхович.

До этого пасынок главкома Вооруженных сил Украины Иван Сырский попросил Владимира Путина дать ему паспорт РФ.

Ранее Кустурица не исключил, что может получить паспорт РФ.