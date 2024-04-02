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В Германии раскрыли траты на украинских беженцев

Депутат Европарламента Бек: траты ФРГ на украинских беженцев превышают €20 млрд

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IMAGO/Global Look Press

Затраты Германии на украинских беженцев превышают €20 млрд ежегодно. Об этом в беседе с «Известиями» сообщил депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек.

«Вероятно, они гораздо больше. Это огромные деньги. Это проблема для Германии, мы не можем себе этого позволить», — сказал он.

Бек подчеркнул, что из-за помощи беженцам ФРГ придется «меньше вкладывать в социальный сектор, образование, технологическое развитие».

При этом большинство беженцев в Германии до сих являются нетрудоустроенными.

Член бундестага Вольфганг Виле считает, что затраты бюджета Германии на украинских беженцев еще выше — около €22 млрд.

«Надеюсь, что в будущем расходы на беженцев снизятся», — добавил Виле.

Уточняется, что число приехавших с Украины в ФРГ увеличилось до 1,65 млн человек, это на четверть миллиона больше, чем в прошлом году.

«Немецкие политики предупреждают о перегрузке и призывают к более равномерному распределению беженцев в Европе. В Европейском союзе растет недовольство из-за роста переселенцев с Украины», — отмечают «Известия».

До этого премьер-министр федеральной земли Саксония в Германии Михаэль Кречмер заявил о необходимости ввести квоту на прием беженцев в ФРГ с верхним пределом в 60 тысяч человек к 2030 году.

Ранее в Германии выявили «фальшивых украинцев», получающих пособия как беженцы.

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