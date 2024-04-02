Врач предупредила, кому может быть вреден чай

В зависимости от вида чай обладает различными полезными свойствами. Однако некоторым людям следует с осторожностью относиться к этому напитку, рассказала «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Валерия Антюфеева.

Во-первых, она отметила, что в чае содержатся танины — дубильные вещества природного происхождения, их концентрация зависит от вида и способа приготовления чая. Они способны образовывать соединения с железом, содержащимся в продуктах, из-за чего оно не усваивается в пищеварительном тракте.

«Под воздействием танинов железо из растительных продуктов всасывается намного хуже, чем из животного происхождения. Поэтому, если вы страдаете латентным дефицитом железа или железодефицитной анемией, придерживаетесь строгой вегетарианской диеты, контролируйте то, как много чая вы выпиваете. Безопасным будет дозировка в три или менее чашек в день», — рассказала Антюфеева.

Также врач обратила внимание, что в чае содержится кофеин, употребление которого в больших количествах может усилить тревогу, стресс и беспокойство.

«Поэтому при тревожно-депрессивном расстройстве следует ограничить потребление чая. Однако, согласно результатам исследований, если не превышать дозу кофеина в 200 мг в день, то у большинства людей это вряд ли станет причиной сильного беспокойства», — рассказала гастроэнтеролог.

Кроме того, по ее словам, осторожно относиться к употреблению чая следует людям с функциональной диспепсией, так как злоупотребление этим напитком может вызвать тошноту и боль в желудке, особенно если пить его натощак. Это связано с содержащимися в напитке вышеупомянутыми танинами, которые могут раздражать желудок.

«Можно добавить в чай несколько капель молока или съесть немного еды, чтобы предотвратить такую реакцию», — рекомендовала специалист.

Также врач предупредила, что злоупотреблять чаем не стоит беременным женщинам, так как кофеин в больших количествах способен привести к различным осложнениям беременности. Поэтому не стоит превышать суточную норму в 200 мг, а лучше всего — проконсультироваться с врачом, так как немаловажную роль играют индивидуальные особенности организма.

«Некоторые женщины стараются пить только травяные чаи, где нет кофеина. Однако важно понимать, что не все из них безопасны для беременной женщины. Например, те, что содержат солодку. Поэтому, повторюсь, если есть какие-то сомнения, лучше проконсультируйтесь со специалистом», — добавила Антюфеева.

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