Аналитики выяснили, сколько россияне готовы заплатить за сохранность своих цифровых данных

Только пятая часть россиян вовсе не делают резервные копии данных. Однако большинство людей копируют данные редко, а в случае их потери не готовы платить за восстановление. Это показало совместное исследование IT-компании «Киберпротект» и Аналитического центра НАФИ.

Резервное копирование — один из наиболее распространенных и надежных способов защиты от потери данных. Согласно исследованию, сегодня 50% россиян делают резервные копии, но делают их редко — это на 3 п.п. больше, чем в прошлом году. Треть респондентов (32%) относятся к информации наиболее трепетно — они регулярно создают бэкапы. И, наконец, 18% людей в 2024 году не занимаются резервным копированием вовсе.

Обеспокоенность защитой данных не зависит от пола — мужчины и женщины ведут себя в этом смысле одинаково. А вот возраст влияет на отношение к бэкапам: среди людей 45+ находится самая большая группа пользователей, которые никогда их не делают — 24%. Объяснением такого отношения может быть то, что более старшие люди хранят все самое главное в аналоговом виде: пароли — в записной книжке, документы — в распечатанном формате и цифровые архивы фотографий и видео для них могут иметь меньшее значение.

Респондентам был задан вопрос: «Представьте, что сегодня из-за поломки или кражи вашего личного компьютера или смартфона — все сохраненные там данные (документы, фотографии, контакты и др.) пропали. Сколько денег вы готовы заплатить, чтобы вернуть, восстановить эти данные?»

Опрос показал, что 31% всех опрошенных согласились бы потратить за возвращение данных сумму до 5 тыс. рублей. Причем женщины (38%) расстались бы с этой суммой скорее, чем мужчины (25%).

Дороже всех остальных ценят свои цифровые данные молодые люди младше 24 лет. 8% из них готовы потратить на восстановление утерянных файлов и информации больше 100 тысяч рублей, а 7% — сумму от 20 до 50 тысяч.

Однако все же большинство россиян считают, что если данные утрачены, то придется это принять как факт: 43% опрошенных заявили, что не будут платить за попытки их вернуть.

«Потерять важные данные не так сложно, как кажется. Пользователи могут сами случайно удалить их, повредить свое устройство, может произойти сбой в системе питания или отказ жесткого диска, который уничтожит всю несохраненную информацию. Файлы могут быть зашифрованы или утеряны и из-за активности вредоносных программ. Восстановление может обойтись очень дорого. В худшей ситуации данные будут потеряны навсегда. Именно поэтому люди, однажды столкнувшиеся с такой проблемой, чаще всего начинают делать бэкапы регулярно, используя наиболее надежный способ резервного копирования, основанный на принципе 3-2-1. То есть, создают не менее трех копий одного файла, хранят их минимум на двух устройствах, а также имеют удаленную версию», — прокомментировала Елена Бочерова, исполнительный директор ИТ-компании «Киберпротект».

«Создание резервных копий является одним из элементов системы цифровых компетенций, важным атрибутом цифровой грамотности современного человека. Этой теме сегодня уделяется не так много внимания, хотя риски потери информации из-за «санкционной» турбулентности на рынке цифровых технологий довольно высоки. При этом надо помнить и об обратной стороне создания резервных копий — их конфиденциальном хранении, защите от несанкционированного доступа. Эти знания и навыки также являются важным элементом цифровой грамотности», — добавил Тимур Аймалетдинов, заместитель гендиректора НАФИ и соавтор платформы диагностики цифровых компетенции «Цифровой гражданин».

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