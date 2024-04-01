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Под Калининградом двухлетняя девочка выпала из автомобиля во время движения

В Калининградской области ребенок выпал из машины и оказался под ее колесами

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В Калининградской области двухлетняя девочка выпала из автомобиля своей матери на ходу. Об этом сообщает «Клопс».

Несчастный случай произошел 1 апреля возле дома на улице Калинина в Нестерове. Женщина-водитель заезжала на парковку, когда ее маленькая дочь выпала из салона и оказалась под автомобилем.

Как рассказала очевидица происшествия, автомобилистка быстро среагировала и бросилась спасать девочку. Однако она не успела затормозить, и ее нога попала под колесо. Прибывшие на место врачи осмотрели 33-летнюю пострадавшую и зафиксировали перелом.

«Ребенок ударился, конечно, девочку достали из-под машины, но вроде серьезных травм нет. Бедная женщина была в шоке от страха и боли, ее увезли на «скорой», она никакая была. Ребенка тоже увезли в Детскую областную больницу», — уточнила свидетельница инцидента.

По ее словам, в момент ДТП в машине находились трое детей — самый маленький ребенок лежал в люльке, а выпавшая девочка сидела в детском кресле.

Ранее в Сибири трехмесячный ребенок впал в кому после падения из коляски.

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