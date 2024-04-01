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Летевшие в Самару самолеты сели в Казани из-за метеоусловий

В Казани из-за непогоды сели два самолета, летевших в Самару

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Shutterstock

Следовавшие в Самару самолеты из Египта и Москвы отправились на аэродром Казани. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу самарского аэропорта Курумоч.

Причиной изменений стали погодные условия в Самаре.

Помимо рейсов из столицы и Шарм-эль-Шейха наблюдались изменения в расписании борта, следовавшего из Самары в Нижний Новгород. Его задержали.

По данным источника, в регионе объявили «желтый» уровень опасности из-за тумана, который будет наблюдаться в регионе в ночь с 1 на 2 апреля. Ожидается видимость 500 метров и менее.

До этого рейс Таиланд – Москва задержали более чем на сутки из-за неисправности самолета. Пассажирам пришлось ожидать, пока борт из столицы РФ доставит необходимые детали для воздушного судна.

Ранее летевший из Иркутска во Владивосток рейс задержали из-за шутки пассажира о бомбе.

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