Помощник Кадырова объяснил теракт в «Крокусе» успехами России на Украине

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел из-за агонии Украины и США на фоне успехов России, в том числе в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом заявил РИА Новости помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

«Акция, которая была совершена в «Крокусе» в Москве, считаю, что это как раз была агония украинских формирований, руководства Украины, руководства Америки», — отметил он.

Алаудинов уверен, что для Киева и западных стран стали большим ударом результаты президентских выборов в России и ряд неудач Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте.

По его мнению, Киев и дальше «будет делать все для того, чтобы пытаться удержать позиции» в зоне СВО. Алаудинов заключил, что Киев и Вашингтон рассчитывали на то, что Россия «взорвется изнутри и проиграет на поле брани».

Теракт на территории «Крокус Сити Холла» произошел вечером 22 марта. По версии следствия, четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям перед концертом группы «Пикник». Исполнители теракта также подожгли здание, используя бензин.

К вечеру 1 апреля известно о 10 арестованных фигурантах дела о теракте. В СИЗО находятся в том числе четверо нападавших. Их поймали на территории Брянской области утром 23 марта.

Ранее стало известно, как задержанные в Дагестане боевики причастны к теракту в «Крокусе».