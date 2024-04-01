Турецкие силовики задержали двоих подозреваемых в подготовке теракта ИГ*

Турецкие правоохранительные органы задержали двух подозреваемых в подготовке теракта от лица террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), одного из них арестовали. Об этом сообщает газета Hürriyet.

По данным издания, правоохранители отследили подозреваемых членов террористической ячейки и задержали их в квартире в районе Пендик. При обыске у них были обнаружены форма жандармерии, полицейский жилет и фуражка, а также рация, кобура для оружия, нож и электронные материалы с «инструкциями».

Силовики утверждают, что задержанные планировали совершить теракт в Турции, и план уже был «на продвинутой стадии».

«Гражданин Таджикистана, член ИГ 37-летний Фазылджон А. арестован, а его, вероятно, сообщница гражданка Киргизии 41-летняя Зульфия С. депортирована из Турции», — говорится в публикации.

Сейчас следствие выясняет, с кем из группировки ИГ были связаны подозреваемые и какие цели были у планировавшегося теракта.

Ранее стало известно, что двое участников теракта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» могли получить инструкции, когда ездили в Турцию.

Ранее Эрдоган рассказал об отношении Турции к террористам.