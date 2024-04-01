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Россиянин из ревности напал на нового возлюбленного его экс-сожительницы с молотком

В Павловске мужчину задержали за нападение на партнера экс-сожительницы

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Depositphotos

Жителя Воронежской области задержали после визита к новому возлюбленному его бывшей сожительницы. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Павловске. По версии правоохранителей, 47-летний мужчина проник в дом на Луговой улице. Там он нашел нового партнера экс-сожительницы и несколько раз ударил его молотком по голове. После этого подозреваемый ушел.

В этот момент экс-сожительница мужчины находилась в помещении и вызвала полицию и скорую помощь. Специалисты госпитализировали пострадавшего, но спасти его не удалось.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, проводят необходимые мероприятия и закрепляют доказательную базу.

До этого в Ульяновске 21-летний молодой человек истязал 16-летнюю возлюбленную из-за того, что она общалась с другими юношами. Россиянин напал на девушку и сбрил ей часть волос, чтобы кроме него на пострадавшую никто не смотрел.

Ранее в Ивановской области пьяный россиянин из ревности избил гостя поленом.

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