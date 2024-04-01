Пара российских чиновников угрожала вывезти в лес пассажиров самолета

Семейная пара чиновников с Сахалина угрожала пассажиров вывезти в лес и «показать, как шумят сахалинские березки». Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Инцидент произошел днем 31 марта. Член избирательной комиссии Южно-Сахалинска Юлия Жолудева и ее муж Денис, гендиректор городской управкомпании, сели на борт из Владивостока. Чиновники стали обвинять пассажиров в том, что они заняли их место для ручной клади и требовали убрать чужой багаж в проход. После того как они заняли места — стали скандалить с соседями: шатали их кресла, пинали ногами и угрожали связями с региональными властями. Бортпроводники вызвали транспортную полицию, однако правоохранительные органы не стали задерживать чиновников.

Отмечается, что после полета Жолудев угрожал одному из пассажиров в мессенджере. Он записал серию голосовых сообщений, где угрожал сломать пассажиру ноги и вырвать язык, а также намекал, что отвезет его в лес.

До этого сообщалось, что в аэропорту Горно-Алтайска задержали петербурженку. Инцидент произошел на судне, следовавшем в Москву. По версии правоохранителей, 44-летняя жительница Ленобласти нецензурно выражалась и не реагировала на замечания остальных пассажиров. Экипаж также пытался уладить ситуацию, но пассажирка не успокаивалась. Она была в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее в Китае пассажир задержал рейс, бросив в двигатель самолета монеты.