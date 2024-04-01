Родители решили отдать трехмесячную дочь в другую семью, потому что были заняты работой

Молодые родители отдали своего ребенка на усыновление, так как он не вписывался в их образ жизни. Историю, опубликованную анонимом на платформе Reddit, пересказала газета Mirror.

Мужчина объяснил, что его жена Кэтрин стала чувствовать себя несчастной, когда на свет появилась их дочь Элизабет. Она почти не интересовалась новорожденной и решила вернуться на работу уже через две недели после родов. Отец девочки, также назвавший себя трудоголиком, заявил, что дочь не вписывалась в образ жизни пары, увлеченной построением карьеры. По его словам, ребенок появился в неподходящее время, поэтому супруги решили отдать его в другую семью.

Известно, что в итоге Элизабет усыновила ее бабушка, мать Кэтрин, которая первые месяцы присматривала за ней, пока ее родители были заняты. Тем не менее пользователи Reddit были шокированы рассказом мужчины и возмущены выбранным им оправданием. Многие посчитали его заявление безэмоциональным и осудили принятое им решение.

«Эти люди похожи на роботов или инопланетян. Кто в здравом уме создает целую разумную жизнь, несколько месяцев работает над ее воспитанием, а потом просто говорит: «Эх, это не для нас»?» — написал один из комментаторов.

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