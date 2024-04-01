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Имеющий шесть судимостей мужчина напал на отчима с молотком в Ленобласти

В Ленобласти задержали безработного мужчину, который ударил отчима молотком

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Безработный житель Ленинградской области может получить седьмую судимость за нападение с молотком на безоружного отчима. Об этом сообщает 47news.

Инцидент, по данным издания, произошел 29 марта в доме на Северной улице в Кировске. Вечером пьяный 35-летний сын хозяйки поссорился со своим 57-летним отчимом и схватился за молоток. Он с силой ударил мужчину инструментом по голове, и в итоге пострадавшему, получившему травмы виска и руки, потребовалась госпитализация. Нападавший был задержан два дня спустя по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Сейчас жизни раненого ничего не угрожает, а правоохранители решают вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Известно, что за последние годы он привлекался к уголовной ответственности шесть раз. На счету рецидивиста несколько краж, а также самоуправство и незаконное пересечение границы.

Ранее брянские подростки втроем избили сидевшего на скамейке мужчину.

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