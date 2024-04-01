Двое подростков из Нижнего Тагила вскрыли за ночь шесть машин

В Нижнем Тагиле задержали серийных взломщиков автомобилей, которыми оказались подростки в возрасте 13 и 14 лет. Об этом сообщает издание TagilCity.

В ночь на 1 апреля шесть машин, припаркованных на улице Пархоменко, разгромили юные вандалы. Они, как стало известно позднее, успели совершить несколько хулиганских вылазок, но в конце концов были пойманы. Так, в ночь на 31 марта аналогичный эпизод произошел на улице Красной.

По словам очевидца происшествия, дети не только вскрыли, но и пытались угнать автомобили, которые не были оборудованы сигнализацией. Взломщиков задержали по горячим следам. В полиции города сообщили, что школьники уже имели проблемы с законом и были поставлены на учет в ПДН.

Ранее мужчина угнал автомобиль, устроил ДТП и чудом выжил, сорвавшись с 60-метровой скалы.