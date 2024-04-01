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Челябинец изнасиловал сестру на празднике в честь освобождения из колонии

В Челябинске ранее судимого мужчину задержали за изнасилование сестры

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Судимого жителя Челябинской области подозревают в изнасиловании сестры. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

Инцидент произошел после того, как мужчина освободился из колонии. По словам источника, это стало поводом для встречи с сестрой. Вместе они выпили, после чего мужчина затащил родственницу в комнату и изнасиловал.

Пострадавшая обратилась в полицию. Мужчину задержали, в отношении ранее судимого россиянина возбудили уголовное дело. На данный момент он находится в изоляторе. Сам фигурант дела свою вину признал.

Известно, что мужчина неоднократно привлекал внимание правоохранителей. Его судили за имущественные преступления. По данным источника, ранее он уже насиловал сестру.

До этого в Свердловской области отца заподозрили в изнасиловании дочери. Мать ребенка развелась с мужчиной, но девочка иногда приезжала к отцу. Только спустя некоторое время она рассказала родительнице о произошедшем, и они обратились в полицию.

Ранее в Адыгее судимый мужчина изнасиловал дочь сожительницы.

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