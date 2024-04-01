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«Закрывался невпопад»: местная жительница рассказала о переезде, где поезд снес автобус

На переезде под Ярославлем, где поезд снес автобус, были проблемы со шлагбаумом

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Северо-Западная транспортная прокуратура

На железнодорожном переезде в Ярославской области, где скорый поезд протаранил автобус с пассажирами, несколько дней плохо регулировался шлагбаум. Об этом «Газете.Ru» рассказала жительница Переславль-Залесского Кристина. Она добавила, что за несколько минут до трагедии из этого автобуса успела выйти ее мама.

«Моя мама и отчим сегодня ехали на этом автобусе домой и сказали, что переезд был плохой, тяжело было проехать, шлагбаум регулировался плохо. Днем ранее ехала знакомая мамы и тоже говорила, что переезд работает плохо. Он регулируемый, но что-то с ним было не в порядке: то закрывался невпопад, то открывался, страшно было его переезжать. На обратном пути мама вышла на конечной остановке, в Бектышево. Автобус поехал в обратный путь, в Переславль-Залесский, тогда все и случилось. Автобус мог заглохнуть, но кто его пропустил перед приближающимся поездом, не ясно. И все это лишь доказывает, что что-то не то было со шлагбаумом. Раньше открылся, может», — сказала Кристина.

Рейсовый автобус и скорый поезд АрхангельскМосква столкнулись 1 апреля в Ярославской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные оперативных служб. Столкновение произошло на регулируемом железнодорожном переезде между станциями Шушково и Берендеево Северной железной дороги (СЖД).

Как сообщили в Telegram-канале СЖД, причиной ДТП стал выезд автобуса на пути перед приближающимся пассажирским поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.

По версии Северо-Западной транспортной прокуратуры, причиной задержки автобуса на железнодорожных путях стала техническая поломка, из-за которой он остановился и не смог продолжить движение.

По данным МЧС, семь человек погибли, машинист поезда пострадал. На место происшествия прибыли спасатели, правоохранители и медики.

Ранее в Таиланде россиянин на машине снес семь фонарных столбов и врезался в пять авто.

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