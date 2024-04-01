Суд арестовал десятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

Басманный суд Москвы арестовал десятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Якубджони Юсуфзоду. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов в своем Telegram-канале.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт). По решению суда он отправлен в СИЗО до 22 мая. Заседание проходило в закрытом режиме.

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До этого сообщалось, что полицейским удалось задержать десятого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле», когда тот пытался сбежать от их патрульного автомобиля.

В ходе допроса Юсуфзода заявил, что попытался убежать от полицейских из-за боязни быть привлеченным к ответственности за нарушение миграционных правил. При этом про пособничество террористам задержанный ничего не сказал. Его арестовали на 12 суток за неповиновение полиции, после чего была обнаружена его связь с делом «Крокуса». Отмечается, что Юсуфзода приехал в Российскую Федерацию из Таджикистана, у него есть жена и дети.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением рок-группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь из автоматов по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар.

Ранее была назначена дата рассмотрения первой жалобы на арест фигуранта по делу о «Крокусе».