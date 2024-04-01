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В Самаре арестовали военного комиссара по подозрению в получении взяток

В Самаре отправили под арест военкома, подозреваемого в получении взяток

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Военного комиссара Октябрьского, Куйбышевского, Ленинского и Самарского районов Самары отправили под стражу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Самарский гарнизонный военный суд.

По версии правоохранителей, в период с 2015 по 2023 год мужчина предоставлял фиктивные военные билеты и отсрочку от службы за плату. В отношении военного комиссара возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки.

Под арестом россиянин пробудет до 26 мая.

До этого суд отправил под арест бывшего вице-премьера Чувашии Павла Данилова. По версии следствия, представитель местных коммерческих организаций дал ему взятку в размере 32 миллионов рублей. С помощью договоренности компании могли заключать госконтракты.

Ранее в Алтайском крае замглавы ИК задержали за миллионную взятку от предпринимателя.

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