Жена горняка, попавшего под завал на руднике «Пионер»: их невозможно было спасти

Супруга одного из горняков, попавших под завал на руднике «Пионер» в Амурской области, Ксения рассказала «Газете.Ru», что она недовольна работой спасателей, так как они не разбирали завалы, а бурили скважины. По ее словам, до приезда сотрудников МЧС в шахте находилась другая смена горняков, которые пытались помочь своим коллегам.

«Они вообще не разбирали завалы, бурили скважины, но попадали не в то место, где по системе позиционирования оставались люди. По моему мнению, они бурили вообще не туда. Мы приехали туда с женами, у них была связь с другой сменой, которая меняла наших мужей. Они хотели откапывать их, копали, вывозили эту горную массу. Но когда пришли МЧС, они их всех оттуда убрали. МЧС бурили скважину, никого не откапывали, они ничего не делали, они просто бурили. Они говорили, что хотят пробурить скважину и опустить туда камеру. Надеялись на то, что попадут в пустоту, где будут люди, камеры это увидят, и потом по этой скважине будут опускать медикаменты, еду и все возможное. Они пробурили одну, вторую, третью, сейчас уже восьмую бурят. Там везде вода, и глина со льдом. Может быть, я неправильно думаю, но нужно было этот завал убрать. Я видела, какого объема этот завал, он очень большой, его очень долго и трудно было убирать. Причем это кашицеобразная смесь, которая закупорилась и оттуда вытекает. Ее даже ковш ПДМ (для погрузочно-доставочных машин. — «Газета.Ru») не может ее убрать. Там выработки очень маленькие, и большой машины туда не загонишь. Я считаю, что зря они вывели людей оттуда, смену эту, они все-таки что-то делали, откапывали, у них была техника», — сказала она.

Ксения считает, что спасти горняков было невозможно, поэтому она надеется, что они погибли в первые минуты обрушения. По ее словам, психологи уже заранее готовили жен горняков к смерти мужей.

«По большой вероятности я понимаю, что невозможно было их спасти. Я надеюсь, что они погибли в первые минуты обрушения. Я не хочу думать о том, что они погибли в ужасной ситуации, голодной и холодной смертью. Я не хочу об этом думать. Когда мы там были, нас уже готовили к этому. Но стоит отдать должное работе психологов МЧС и сказать им «спасибо». Они молодцы, хорошо отработали. Они нас подготовили к летальному исходу наших мужей. Они нам говорили «если хотите поплакать, поплачьте». Мы поплакали, мы там ревели», — поделилась она.

По мнению Ксении, спасатели не пытались спасти горняков, так как поняли в первый день, что те погибли.

«Спасатели, блин. Кого они спасают? Кого? Никого они не спасли, никого, они даже мертвого никого не нашли. Что они делали? Они бурили эти скважины, керн нам принесли. Я считаю, что спасатели не работали в полную силу, и они не хотели спасти их. Они в первый день уже поняли, что горняки уже умерли, и поэтому делали вид. Они бурили эти скважины, чтобы удостовериться в том, что там никого нет, что там вода заполнена во всех скважинах и никого там нет. Чтобы акт подписать, для этого они бурили скважины. Когда мы приехали на этот рудник, они (спасатели. — «Газета.Ru») стояли все, как солдатики, они все чистые. Они в шахтах-то были? Я видела, как люди из шахт выходили, они все чумазые. Я видела своего мужа, как он из шахты выходил, он весь чумазый, у него одни глаза и зубы. А эти стояли все чистенькие», — отметила она.

Женщина добавила, что ранее на руднике уже происходили подобные ситуации.

«Муж работал с 2020 года, присылал мне видео, как завалило его машину. Он все время говорил о том, что там сыпалось. Там сыпалось, падала кровля. У него завалило машину. В том году весной топило их рудник, он звонил мне по видео, я видела, как по бортам текла вода. Начальство их просто перебросило, кого-то не вызвали на вахту, кого-то перебросили в другое место, но в шахту их не допускали», — заключила она.

18 марта на руднике «Пионер» произошел обвал горных пород. Во время ЧП под землей находились 13 человек, точное местоположение и судьба которых пока неизвестны.

1 апреля губернатор Амурской области Василий Орлов в своем Telegram-канале сообщил, что специалисты решили прекратить спасательную операцию по вызволению горняков. Он добавил, что семьям шахтеров окажут материальную помощь из резервного фонда правительства Амурской области.

Ранее руководство рудника «Пионер» выразило соболезнования родным и близким горняков.