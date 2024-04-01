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Для пересдачи ЕГЭ в 2024 году выделят два дня

Глава Рособрнадзора Музаев: для пересдачи ЕГЭ в 2024 году будут выделены два дня

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В этом году для пересдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) будут выделены два резервных дня. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, сообщает РИА Новости.

По словам Музаева, вначале Рособрнадзор склонялся к варианту выделения для пересдачи одного дня, однако региональные власти убедили ведомство в том, что сдавать все предметы в один день школьникам будет сложно. Кроме того, могут возникнуть технические трудности с обработкой результатов.

«Мы пришли к выводу, что [для сдачи ЕГЭ] будет дополнительных два резервных дня добавлено», — сказал Музаев на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

28 марта стали известны сроки утверждения нового расписания ЕГЭ.

В тот же день Роспотребнадзор сообщил, что мораторий на ЕГЭ в новых регионах могут продлить до 2028 года.

Ранее психолог объяснила, как определить эмоциональное выгорание у школьника.

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