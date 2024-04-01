Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белгороде и районе объявили ракетную опасность

Гладков: в Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность

close
100%
Shutterstock/AyhanTuranMenekay

В Белгороде и Белгородском районе сработала сирена ракетной опасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности», — сказано в сообщении.

Он призвал не подходить к окнам местных жителей, если они находятся дома.

«Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — добавил Гладков.

Находящимся на улице необходимо спуститься в укрытие или иное безопасное место.

Ранее Вячеслав Гладков сообщил, что при воздушной атаке Белгорода пострадали девять человек. Всего, по словам Гладкова, система ПВО сбила 17 воздушных целей на подлете к Белгороду. Выбиты окна в 13 квартирах, повреждены три частных дома, в одной из школ поврежден фасад здания.

До этого Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) во время обстрела Белгородской области повредили линию электропередачи.

Ранее стало известно, сколько раз украинские беспилотники пытались атаковать Россию.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгорода
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами