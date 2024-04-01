В Белгороде и районе объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе сработала сирена ракетной опасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности», — сказано в сообщении.

Он призвал не подходить к окнам местных жителей, если они находятся дома.

«Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — добавил Гладков.

Находящимся на улице необходимо спуститься в укрытие или иное безопасное место.

Ранее Вячеслав Гладков сообщил, что при воздушной атаке Белгорода пострадали девять человек. Всего, по словам Гладкова, система ПВО сбила 17 воздушных целей на подлете к Белгороду. Выбиты окна в 13 квартирах, повреждены три частных дома, в одной из школ поврежден фасад здания.

До этого Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) во время обстрела Белгородской области повредили линию электропередачи.

Ранее стало известно, сколько раз украинские беспилотники пытались атаковать Россию.